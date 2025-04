Poker. Une Manchoise participe au championnat de France

Du 29 mars au 7 avril, la ville d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, accueille le Winamax Poker tour, une sorte de championnat de France de poker. Plusieurs centaines de joueurs venus de toute la France ont été sélectionnés pour prétendre au titre.

D'Equeurdreville à Aix-en-Provence

Parmi eux, Pascale Tissot, une joueuse des clubs d'Equeurdreville et de Bretteville, près de Cherbourg, fait le déplacement jusqu'en Provence pour l'occasion. Pour préparer le championnat, la joueuse - quoique rodée à l'exercice - continue à s'entraîner. "Je suis des sessions de coaching en ligne. Ce sont des parties classiques, et quand je perds, on m'explique pourquoi est-ce que j'ai mal joué et comment je devrais jouer la prochaine fois", explique-t-elle.

Le secret ? La "poker face" et la patience

Pour jouer au poker, les règles sont simples : "On a deux cartes dans la main, et cinq autres posées sur la table. En fonction de notre jeu et des cartes visibles, on doit créer une 'main' plus puissante que les autres joueurs. Et si ce n'est pas le cas, faire croire qu'on a quand même un meilleur jeu que nos adversaires, ce qu'on appelle le bluff", détaille Pascale Tissot. Et les conseils pour être un bon joueur ? "Je pense que c'est la poker face : ne pas montrer d'expressions, beaucoup de patience, rester humble et puis s'éclater !"