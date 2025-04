Manche. Un voilier en difficulté s'est couché au large de Quinéville

Mardi 1er avril dans la soirée, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Jobourg a été appelé par un témoin. Il signalait qu'un voilier semblait en difficulté au large de Quinéville dans la Manche. Aussitôt, le centre opérationnel envoie sur les lieux un semi-rigide de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue et prend contact avec le bord, où se trouvent 3 personnes. Un peu plus tard, le contact est rompu entre les secours et le voilier qui s'est échoué.

Des conditions difficiles

Comme les conditions de la mer se dégradaient et que la marée remontait, le Cross diffuse un message MAYDAY RELAY et appelle l'hélicoptère H160 de la Marine nationale sur les lieux, où les équipes trouvent le voilier couché.

Le H160 procède au treuillage de son plongeur pour porter secours aux trois naufragés qui sont acheminés à terre en sécurité. Comme un bilan médical est nécessaire, elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Le voilier stabilisé par les équipes de secours a été mis au mouillage en sécurité.