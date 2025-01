Elbeuf. Le conducteur d'une motocross fonce sur un policier et le blesse, une enquête a été ouverte

Un drame aurait pu se produire ce jeudi 30 janvier. "Une motocross a foncé sur un policier en début d'après-midi à Elbeuf", indique le procureur de la République de Rouen Sébastien Gallois. Ce dernier a été sérieusement blessé à la jambe. Une enquête a été ouverte.

Il fonce sur le policier

Ce jeudi, les policiers de l'unité GSP SUD étaient en opération de contrôle rue du Puchot à Elbeuf près de Rouen. Selon le parquet de Rouen, ils ont repéré sur le terrain le conducteur d'une motocross non casqué et ont tenté de le contrôler. Pour l'empêcher de fuir, un policier s'est interposé. "Le conducteur de la motocross lui a alors foncé dessus, lui occasionnant une sérieuse blessure à la jambe." D'après les dernières informations, le policier souffre "d'une fracture nécessitant une opération immédiate. Ses jours ne sont pas en danger", poursuit le procureur de Rouen.

La motocross a été abandonnée sur place et "le mis en cause a réussi à prendre la fuite en courant". En l'état des éléments recueillis, le parquet a qualifié les faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, et confié l'enquête à la Direction interdépartementale de la Police nationale de Seine-Maritime.