Caen. Des voitures vandalisées dans un parking souterrain

Les habitants de l'immeuble résidentiel Le Mora, quai Vendeuvre à Caen, ont eu la surprise, samedi 25 janvier, de découvrir leurs voitures vandalisées. "Les locataires ont retrouvé leurs véhicules avec les vitres brisées, certains avec les essuie-glaces tordus, et les extincteurs ont été vidés dessus et à l'intérieur", indique un habitant. Selon le bailleur Inolya, deux sans-abri squattaient dans le parking souterrain depuis une semaine. "Nous les avons expulsés vendredi 24 janvier et les faits se sont produits le lendemain, mais je ne sais pas si ça a un lien…", précise-t-il.