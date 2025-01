SNCF. Encore des retards et des trains supprimés sur l'axe Paris-Caen-Cherbourg

Train. Après les grosses perturbations mercredi soir et jeudi toute la journée, vendredi 24 janvier commence à nouveau avec des perturbations sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. En cause, un défaut d'alimentation électrique entre Serquigny (27) et Lisieux (14).