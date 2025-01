Hérouville-Saint-Clair. Une complémentaire santé pour tous les habitants

Depuis vendredi 17 janvier, la Ville d'Hérouville-Saint-Clair propose à ses habitants de souscrire à une mutuelle communale comme le font d'autres communes en Normandie telles que Caen et Cherbourg. Ce dispositif propose des complémentaires santé à des tarifs avantageux, négociés spécialement pour les Hérouvillais. Pour que l'accès aux soins soit adapté à tous les profils, la Ville a choisi de collaborer avec deux mutuelles complémentaires : Mutame & Plus et Mut'Com, des acteurs qui proposent des dispositifs à vocation sociale et solidaire à destination des personnes exclues des systèmes mutualistes classiques. Pour rappel, en France, environ 3 millions de personnes n'ont pas de mutuelle santé, ce qui représente environ 5% de la population.