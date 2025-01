Commerce. Une boulangerie euroise réalise une galette des rois géante… Et vous invite à la déguster gratuitement !

Qui a dit que les galettes des rois devaient rester modestes ? Certainement pas la Boulangerie du Beffroi. Cette année, les boulangers d'Evreux ont décidé de faire les choses en grand, très grand : une galette d'un mètre de diamètre. Oui, un mètre. C'est plus large qu'un pneu de tracteur (et bien meilleur, on vous rassure).

Quand et où ?

Rendez-vous samedi matin 11 janvier devant la Boulangerie du Beffroi, située au 57 rue du Dr Oursel à Evreux, pour la déguster gratuitement. Oui, vous avez bien lu : c'est gratuit. Pas besoin de tirer la fève pour gagner, tout le monde repartira avec un bout de cette galette titanesque.

Un défi pour les boulangers

Préparer une galette de cette taille, ce n'est pas une mince affaire. Une prouesse technique qui a mobilisé toute l'équipe.

Pourquoi y aller ?

Parce que c'est gratuit, parce que c'est fun, et parce que c'est une excellente excuse pour manger de la galette sans culpabiliser. Et puis, avouez-le, vous n'avez jamais mangé une part d'une galette d'un mètre de diamètre, si ?