Musique. Les fans de U2 vont adorer : vivez une expérience immersive exceptionnelle à Paris

C'est un événement inédit. Depuis jeudi 2 janvier, le Planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris vous invite à plonger dans l'univers du légendaire groupe irlandais à travers une expérience numérique et musicale inédite qui a débuté par quatre soirées consécutives du 2 au 5 janvier. A présent, chaque dimanche, à partir de 18h, les plus grands classiques de U2 seront projetés sous un dôme intégral, offrant une immersion audiovisuelle unique.

Depuis sa formation en 1976 à Dublin, U2 a marqué l'histoire de la musique avec ses morceaux emblématiques. Le groupe composé de Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr., compte à ce jour 17 albums et de nombreux succès planétaires. Parmi eux, des titres incontournables comme Sunday Bloody Sunday (1983), Where the Streets Have No Name (1987) ou encore Beautiful Day (2000). Ces morceaux, et bien d'autres, figureront dans ce spectacle audiovisuel de 43 minutes.

En attendant une éventuelle tournée européenne de U2, cette expérience offre une façon inédite de (re)découvrir leurs morceaux. Une occasion parfaite pour pimenter vos dimanches soirs et vivre un moment unique entre musique et innovation technologique.