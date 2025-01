Rouen. "Un sujet qui fâche" : Célia Levavasseur sort un livre sur l'allaitement

Célia Levavasseur, pédiatre au centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, a sorti le 2 janvier La Voie lactée, chez Nathan, consacré à l'allaitement.

Pourquoi dites-vous qu'il s'agit

de votre sujet le plus sensible ?

"C'est le sujet qui fâche en France. On est l'avant-avant-dernier pays en allaitement. C'est culturel. Je tente d'expliquer dans le livre pourquoi est-ce qu'on est les plus mauvais et pourquoi le sujet est extrêmement houleux. Toutes les féministes, alors que je le suis profondément, vont me tomber dessus, car l'allaitement, c'est l'esclavage, c'est mettre la femme à la maison, c'est l'emprisonner… Les femmes aux biberons vont me dire que c'est culpabilisant et celles qui allaitent vont me reprocher de n'avoir pas tout dit. Finalement, c'est le reflet des injonctions sur le corps des femmes."

Défendez-vous l'allaitement ?

"Il y a deux parties en moi. La professionnelle qui a lu toutes les études répond que oui, l'allaitement, c'est meilleur pour la santé du bébé et de sa mère. Mais en tant que féministe, je dis 'fichez la paix aux femmes', car ce n'est pas un choix l'allaitement, c'est un non-choix. Ça résulte d'un bain culturel dans lequel on est tombé quand on est petit."

Comment votre livre

déconstruit-il les clichés ?

"D'abord, c'est de l'histoire. Je montre comment l'allaitement a été magnifié pendant des années. Je parle de l'influence culturelle sur la pratique. Et puis je parle de comment ça fonctionne. Ce qui plaît, c'est mon côté vulgarisation pratico-pratique. Faut-il donner un sein ou les deux par tétée ? C'est quoi l'intervalle entre deux tétées ? Comment conserver le lait ? Et puis aussi l'influence sur la libido, par exemple…"