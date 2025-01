Rouen. Que nous réserve l'année 2025 ?

Transports en commun, urbanisme, grands chantiers ou événements sportifs, 2025 s'annonce assez mouvementé à Rouen et ses environs.

L'arrivée de la T5

Les travaux ont débuté en novembre 2023, la future ligne de bus T5 doit arriver à l'automne 2025. La ligne doit permettre de relier Mont-Saint-Aignan (Terminus Mont aux Malades) jusqu'à Saint-Sever Nouvelle Gare. Elle desservira ainsi la cité universitaire du plateau de Rouen jusqu'à la rive gauche et son quartier Flaubert, et fera la liaison avec le Métro au niveau de la station Joffre-Mutualité, tout en desservant le futur Centre de Congrès de Rouen prévu à hauteur des Docks 76. La future ligne aura cet avantage également de ne pas faire de détours par la station centrale du Théâtre des Arts, déjà traversée par la T1, T2 et T3. Les travaux dans le secteur du boulevard d'Orléans ont débuté en février 2024 et vont se poursuivre jusqu'à l'automne tandis que le chantier lancé dans le secteur du Mont Riboudet et son pôle d'échange vont se poursuivre jusqu'à l'été.

Des événements sportifs en pagaille

Côté sport, après une année olympique en France, un autre grand rendez-vous est prévu en Normandie pour les amateurs de cyclisme avec le passage, cet été, du Tour de France dans la région sur trois jours d'étape. Cela commencera mardi 8 juillet avec une étape entre Amiens et Rouen. La capitale normande sera donc ville d'arrivée, une première depuis 2012. L'arrivée sera marquée par trois principaux dénivelés, de la côte de Bonsecours, en passant par la côte de la Grand'Mare jusqu'à la rampe Saint-Hilaire, idéale pour les puncheurs après environ 173km d'étape.

Avant cela on attend bien sûr le Perche Elite Tour et son plateau de 16 athlètes internationaux prévu au Kindarena le 24 janvier. L'Américain Sam Kendricks, médaillé d'argent aux JO de Paris 2024 sera de la partie tout comme l'Anglaise Molly Caudery, championne du monde 2024, et le Français Thibaut Collet (Renaud Lavillenie est finalement forfait). Le mois d'avril sera marqué par l'Open de Rouen, tournoi de tennis féminin désormais sur terre battue avec là encore un plateau de grandes sportives internationales. Rendez-vous du 12 au 25 avril. Plus de 20 000 spectateurs avaient fait le déplacement l'an dernier.

Les grands chantiers

L'année 2025 verra se concrétiser le raccordement du pont Flaubert à la Sud III à Rouen, chantier d'envergure lancé en 2019. Sa mise en service est attendue à la fin de cette année. Ce raccordement permet d'éviter le détour vers l'est au niveau du giratoire de Madagascar et ainsi permettre l'émergence du futur quartier Rouen Flaubert. Le coût du chantier est évalué à 180 millions d'euros. Sur le parking de la cathédrale, les voitures laisseront place à la verdure. La place va être transformée en parc. La renaturation de l'espace doit débuter en février tandis que le stationnement souterrain sera conservé et rénové. Le tout sera livré à la rentrée à la fin de l'année. Par ailleurs, la mairie de Rouen poursuit la piétonnisation des rues en ce début d'année 2025. Après la rue des Basnages, la rue Ganterie et la rue des Bons Enfants en décembre, ce sera au tour de la rue aux Ours, la rue des Arsins et la rue de la Chaîne de devenir piétonnes cette année. Une réflexion est en cours concernant la rue Jeanne d'Arc.