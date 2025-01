Jeu. Gagnez chaque matin, le jeu Ring Fit Adventure et le jeu Fitness Boxing 3

Cette semaine, Tendance Ouest vous offre chaque matin le jeu Ring Fit Adventure et le jeu Fitness Boxing 3 !

Découvrez un jeu d'aventure unique qui allie divertissement et fitness ! Dans Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, plongez dans un univers fantastique à travers plus de 100 niveaux répartis sur 20 mondes. Chaque combat et exploration vous demandera de réaliser des exercices réels : courez sur place pour avancer, réalisez des squats pour monter des rampes et utilisez des postures de yoga pour regagner de l'énergie.

Ce jeu propose une personnalisation complète : choisissez vos séances en fonction des muscles que vous souhaitez travailler et adaptez l'intensité de vos entraînements. Le mode "Jeu rapide" vous offre des défis immédiats ou des mini-jeux amusants, parfaits pour se dépenser tout en s'amusant, que ce soit seul ou à plusieurs. Les accessoires Ring-Con™ et sangle de jambe capturent vos mouvements pour une expérience immersive, transformant vos efforts physiques en actions dans le jeu. "Ring Fit Adventure", c'est l'occasion de s'amuser tout en prenant soin de soi, à votre rythme.

Envie d'un coach sportif à domicile ? "Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer" vous accompagne dans votre remise en forme grâce à des exercices de boxe rythmés. Avec 30 nouveaux titres de musique et des versions instrumentales des hits, vous boxez, esquivez, et vous dépensez au rythme de vos morceaux préférés. Que vous soyez débutant ou expert, ce jeu s'adapte à tous les niveaux : personnalisez vos séances selon l'intensité souhaitée, la durée, et les zones musculaires à cibler.

Laissez-vous motiver par l'un des six coachs disponibles, chacun avec sa propre personnalité, et débloquez de nouveaux styles au fil de votre progression. Le mode multijoueur local permet également de partager l'expérience avec un proche. Vous pouvez même jouer en position assise grâce au mode "Boxe assise". Avec "Fitness Boxing 3", transformez votre console Nintendo Switch en salle de sport interactive, accessible à tout moment.

Pour gagner vos deux jeux tous les matins, vous envoyez TO au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi) !