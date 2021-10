"Dites non à la misère à Caen"

Le grand public est invité à participer aux rencontres prévues dans la salle de l'Ancien réfectoire des Moines, à l'hôtel de ville, à partir de 18h, ce mercredi 17 octobre. Plusieurs thèmes sont au programme : "la misère est violence", "rompre le silence" et "chercher la paix".

Pour Christine Dudignac du Mouvement ATD Quart Monde, "il faut mettre fin à la misère." "Nous invitons les gens à se mettre ensemble, les plus pauvres et les autres pour dire qu'ils n'en veulent plus de cette misère, en commençant par se regarder autrement, en cessant de se discriminer, en se considérant et en se mettant ensemble".

