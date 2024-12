Manche. Flamanville : L'EPR encore retardé, un couplage reporté à la nuit de samedi 21 décembre

Du nouveau pour l'EPR de Flamanville dans la Manche. Vendredi 20 décembre, l'annonce est tombée. Selon l'AFP, "avec son couplage au réseau électrique français, l'EPR de Flamanville entame un premier cycle de 18 mois de tests et de production qui s'achèvera par une première grande visite d'inspection courant 2026". Le raccordement devait avoir lieu dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 décembre mais a été repoussé. Explications.

Le raccordement repoussé ce samedi

"Démarrer une centrale nucléaire, ce n'est pas comme démarrer une Clio ou une Peugeot 208, ça prend un peu plus de temps", avait déclaré l'ancien ministre de l'Industrie Roland Lescure le 27 mars dernier lors des premières étapes de démarrage de la centrale.

Vendredi 20 décembre, EDF a présenté le calendrier de la première mise en service d'un réacteur nucléaire en France depuis 1999. Après le chargement en combustible qui a eu lieu entre le 8 et le 15 mai, et la première réaction nucléaire au sein du réacteur début septembre, la troisième étape [le couplage au réseau électrique] devait avoir lieu dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 décembre. Or selon l'AFP, ce raccordement a été repoussé. Dans un message adressé au marché de gros de l'énergie vendredi 21 au soir, "EDF a finalement fait état d'une prolongation de l'opération de maintenance préalable devant se terminer d'ici samedi matin vers, ce qui implique un couplage espéré par l'opérateur dans la nuit".

