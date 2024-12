Près de Saint-Lô. Malgré l'envolée du prix du cacao, le chocolat reste une valeur sûre pour Noël

Le chocolat reste une valeur sûre pour les fêtes de fin d'année, que ce soit pour offrir ou pour se faire plaisir ! Cependant, les prix ont augmenté. Les prix du cours du cacao explosent depuis ces derniers mois. La production est trop faible par rapport à la demande mondiale. Les rendements sont en baisse chez les deux premiers pays producteurs mondiaux, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui subissent des changements climatiques.

Des chocolatiers qui s'adaptent

Les chocolatiers s'adaptent donc, mais ils ne peuvent à eux seuls absorber la hausse des cours mondiaux, ce qui impacte bien sûr les prix de vente. Chez le chocolatier Les Chevaliers d'Argouges installé à Moyon-Villages, près de Saint-Lô, on s'adapte donc, mais sans rogner sur la qualité ou les recettes, et on innove. François-Xavier Mignon, le président des Chevaliers d'Argouges, décrit ces innovations, destinées à faire en sorte que ses produits restent accessibles.

Les périodes de fêtes de fin d'année représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise artisanale manchoise qui travaille dès à présent sur les chocolats de… Pâques !!!