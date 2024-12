Cadeau de Noël. Les bonnes idées d'Alexia Duyck, libraire à Tessy-sur-Vire

Le livre est l'objet le plus offert à Noël. Alexia Duyck, libraire à Tessy-sur-Vire, près de Saint-Lô, estime même que la période des fêtes "est l'un des moments de l'année le plus important pour les libraires". Elle ajoute : "On a beaucoup plus de monde qui vient." Autant dire qu'en ce moment, elle conseille beaucoup d'ouvrage. "Quand je conseille un livre, je demande ce que la personne qui va le recevoir aime, ses passions… et aller chercher quelque chose qui va correspondre à cette passion et vraiment la toucher", détaille-t-elle.

Trois propositions de livre

Pour les enfants à partir de 4/5 ans, Alexia Duyck propose Bergère des étoiles, de E.K. Mosley, "un magnifique livre avec de superbes images autour des étoiles". Le monde imaginaire développé est assez important et le livre évoque aussi l'amitié et les liens qui peuvent se créer entre personnes très différentes.

Pour les adultes, elle conseille deux romans : Le mot de la fin, de Philippe Bertin, un Normand qui mène une enquête dans un petit village de Normandie ; et Où l'amour demeure, de Sarah Winman. "Là, c'est mon coup de cœur de cette année. C'est un beau pavé, mais une histoire de vie qui est magnifique", assure-t-elle. Le lecteur suit le soldat anglais Ulysse, de 1944 à 1970 environ. "C'est sur l'amour universel, l'amour entre un père et une fille, entre des amis… On en ressort bouleversé", affirme la libraire.