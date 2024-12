Manche. Le CROSS Jobourg sollicité pour une opération de remorquage d'un navire en difficulté au large de Barfleur

Une opération spéciale. Jeudi 5 décembre après-midi au large de Barfleur, un tanker transportant de l'huile alimentaire, battant pavillon danois, a indiqué au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg être non-manœuvrant à la suite d'une avarie de son safran. Il a d'abord contractualisé avec une société privée néerlandaise pour se faire remorquer jusqu'en Belgique en prévision de la tempête Darragh. Or selon la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, "vendredi 6 décembre, une avarie sur le remorqueur a conduit à l'annulation de l'opération."

Le Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a alors permis au Remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté de réaliser le remorquage jusqu'au port du Havre, où il est arrivé tôt le matin du samedi 7 décembre en coordination avec les services portuaires.