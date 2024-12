Pays Granvillais. Un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'un adolescent de 13 ans

Yanis Farouault n'a plus donné de nouvelles depuis vendredi 29 novembre. La police nationale de la Manche a lancé un appel à témoins, jeudi 5 décembre, pour retrouver cet adolescent de 13 ans.

Disparu après sa sortie du collège

Il a disparu vendredi 29 novembre, vers 15h, après sa sortie du collège Malraux de Granville. Il est sorti pour rejoindre un ami et depuis est introuvable. Son téléphone portable est coupé. Il a les cheveux bruns et les yeux marron. Il a une corpulence mince et mesure 1m65. Il est habillé avec un coupe-vent bleu foncé à capuche Lacoste et un pantalon sombre.

"Actuellement placé en famille d'accueil, il est susceptible de se trouver dans le bassin granvillais", précise la police nationale. En cas d'information, il faut contacter le commissariat de Granville au 02 33 91 27 50.