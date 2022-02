Caen sans répondant à Brest

'Brest mérite largement sa victoire, reconnaît Nicolas Seube. Ils ont joué le match parfait” Bête noire des Malherbistes chez eux, les Bretons ont dominé les débats quasiment tout au long du match, reculant seulement dans les dix dernières minutes de jeu quand les visiteurs se procuraient par Traoré et Toudic leurs deux occasions de la partie (83' et 88'). Premiers en action, les locaux concrétisaient rapidement leur domination par l'intermédiaire de Poyet, lancé dans le dos de la défense adverse (1-0, 12').



Trop statique

La réaction caennaise n’arrivant pas, Brest conservait la maîtrise du ballon et inscrivait un deuxième but avant même la demi-heure de jeu quand l’intenable Roux se jouait de la charnière caennaise pour venir battre Thébaux (2-0, 25’). Jamais mené de deux buts cette saison, les Caennais ne parvenaient pas à imposer leur jeu et encore moins à se procurer de véritables opportunités de but. Elana n’avait qu’à rester vigilant pour se saisir des tentatives peu appuyées de Toudic et El Arabi. Fatigué et lourdement handicapé par l’absence de son maître à jouer, Benjamin Nivet, Caen continuait à subir le jeu en deuxième période face à une formation talentueuse et volontaire. Ce n’est qu’en fin de match qu’il laissait apparaître un début de révolte, insuffisant toutefois pour inverser la tendance. “Nous avons été trop statiques, déplore Franck Dumas. Nous n’avons pas fait tous les efforts qu’il fallait et notre jeu a manqué de justesse. Quand nous n’avons pas ce collectif bien huilé, nous sommes une équipe quelconque.” Après ce “coup-d’arrêt” (Seube), Caen se doit d’ores et déjà de rebondir à domicile où sa série de sept victoires consécutives tient toujours. “Il va falloir mettre tout à plat entre nous et absolument gagner contre Tours, vendredi 6, pour évacuer cette défaite et reprendre le large”, explique le capitaine malherbiste. Les Caennais savent cependant qu’ils n’auront pas la tâche facile face aux Tourangeaux, huitièmes de L2, qui les avaient battus en match amical d’avant-saison. Au classement, ils gardent une avance de huit points sur le quatrième, Metz.



