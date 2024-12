Seine-Maritime. Un face-à-face entre deux voitures fait trois blessés dont un grave

Deux voitures sont entrées en collision en face-à-face dans la nuit du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre, à Grandcourt, près de Neufchâtel-en-Bray. L'accident a eu lieu peu après minuit sur à la Hetrelle sur la D149. Les pompiers ont procédé à la désincarcération des trois victimes.

Dans la première voiture, deux femmes d'environ 60 ans ont été blessées dont une grièvement, qui a été transportée médicalisée au CHU de Rouen. Dans le second véhicule, un homme âgé d'environ 50 ans a été plus légèrement blessé et conduit à l'hôpital de Dieppe. L'intervention a mobilisé 22 pompiers.