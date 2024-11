Coupe de France. Arrivés de Tahiti, les joueurs de l'AS Dragon craignent le froid face à Dives-Cabourg

Tous en chœur, ils le disent, c'est pour eux une occasion unique de représenter leur "petite île Tahiti." Les joueurs de l'AS Dragon, tombeurs de l'US Avranches au 7e tour de la Coupe de France, affrontent samedi 30 novembre Dives-Cabourg, pensionnaire de N3. Une rencontre qui se déroule dans le Calvados, loin de la Polynésie française.

Des Polynésiens frigorifiés

"Oui, la météo est un facteur important, mais il faut mettre ça de côté", souligne l'attaquant Roonui Tinirauarii. Peu équipés pour affronter le froid, les joueurs de l'AS Dragon se sont entraînés sur les installations du CSN, le Centre sportif de Normandie, jeudi 28 novembre, à Houlgate. Alors que le soleil brillait, ils se sont vite rendu compte qu'il ne chauffait pas autant que chez eux. "Si le temps reste comme ça, on peut jouer à notre niveau", espère le coach Timiona Asen. Sous entendu, si le thermomètre ne chute pas plus.

Quand l'US Avranches est venu jouer à Papeete, les Tahitiens ont fait se dérouler la rencontre à 14 heures, en plein soleil. Alors l'entraîneur des Dragons le sait, ce n'est pas anodin si le match se dispute en soirée dans le Calvados. Mais c'est de bonne guerre. Celui qui s'assiéra pour la première fois sur un banc en métropole a conscience que "c'est toute la Polynésie qui nous soutient".

Mettre l'île sur la carte

"Se qualifier au prochain tour, ce serait historique. On s'est dit en arrivant ici, nous les joueurs, 'c'est un match pour l'histoire, pour le football polynésien, pour notre île'", abonde Roonui Tinirauarii. Le capitaine Tamatoa Tetauira évoque aussi "cette aventure", vécue par seize joueurs et le staff, arrivés mardi en France, et qui repartent dimanche. "C'est plus qu'un match." Alors quand on fait autant de kilomètres, "ce n'est pas pour rigoler. C'est pour jouer et accrocher la gagne".

Tamatoa Tetauira, le capitaine de l'AS Dragon.

Le vainqueur du match qui se disputera devant 1 300 spectateurs se qualifie pour les 1/32es de finale. Avec la possibilité d'affronter une équipe de Ligue 1. Dans l'hypothèse d'une victoire samedi, les Polynésiens se prennent déjà à rêver. Roonui Tinirauarii veut défier Paris, son capitaine Marseille. "Je suis fan de l'Olympique de Marseille. Donc j'aimerais bien aller jouer au stade Vélodrome. Un petit OM - AS Dragon, c'est pas mal."

Mais avant, il faudra déjà battre Dives-Cabourg.