Près de Rouen. Un feu d'appartement se propage à une maison, une quarantaine de pompiers mobilisés

44 pompiers et 20 engins ont été engagés, mercredi 27 novembre à Elbeuf, après un feu déclaré sur un immeuble au niveau de la rue Théodore Chennevière. L'alerte a été lancée vers 15h30. Un premier appel aux pompiers concernait une maison individuelle en feu. Sur place, les pompiers ont découvert que le feu provenait d'un appartement situé au 1er étage d'un immeuble avant de se propager à la toiture d'une autre habitation en bande située à proximité.

Intervention de longue durée

Par précaution, 150 personnes se trouvant dans le café-théâtre "Les Enfants Terribles", situé dans la même rue et à proximité du sinistre, ont été évacuées. Selon les pompiers, "le feu a été circonscrit, les opérations de déblai et d'extinction des foyers secondaires se poursuivent", tandis que "le recensement des sinistrés et leur prise en charge sont en cours", a communiqué le Sdis 76 vers 18h15. Les pompiers évoquaient 8 personnes impliquées selon un premier bilan provisoire à 15h30. "L'intervention se poursuit et sera de longue durée", conclut les pompiers.