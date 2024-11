Musique. Linkin Park de retour avec "From Zero"

Sept ans après la disparition du leader du groupe Chester Bennington, Linkin Park est de retour avec un nouvel album From Zero, sorti vendredi 15 novembre. Un disque sur lequel la formation a fait appel à Emily Armstrong en guise de nouvelle voix.

Si les fans étaient partagés par l'arrivée de cette nouvelle chanteuse, les premiers shows ont mis tout le monde d'accord, notamment concernant sa puissance vocale lorsqu'elle a entonné les célèbres hits du groupe.

L'opus comprend 11 morceaux, dont le hit The Emptiness Machine qui est d'ores et déjà le titre rock le plus écouté de l'année avec plus de 100 millions d'écoutes sur la plateforme Spotify.

Linkin Park a d'ailleurs prévu de passer dans l'hexagone avec une date à Paris La Défense Arena mais aussi au Stade de France pour l'été 2025, dans le cadre d'une grande tournée mondiale.

Voici la track-list de From Zero :

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut the Bridge

4. Heavy Is the Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go