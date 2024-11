Pauvreté en France. Le Secours catholique de la Manche cherche d'abord à "tisser du lien social"

Le rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France du Secours catholique est paru jeudi 14 novembre. L'organisation souligne que la solidarité représente une part importante du budget des personnes qui viennent demander de l'aide. Un quart des ménages rencontré par l'association n'a même aucune ressource. Le secours catholique pointe aussi une précarité aggravée par la dématérialisation des démarches administratives.

"Il y a une complexité dans les démarches liées à l'accès aux droits, notamment avec la dématérialisation", constate Catherine Terreau, la déléguée départementale du Secours catholique dans la Manche. Elle ajoute : "C'est un parcours du combattant." L'association note qu'il y a moins de services publics pour "conseiller et orienter", les personnes. "Aujourd'hui, c'est quasiment inexistant quand vous devez remplir des questionnaires en lignes pour lesquels vous n'avez plus d'interlocuteur", détaille-t-elle.

Lutter contre l'isolement

Dans la Manche, "les personnes que l'on reçoit sont pour beaucoup des personnes seules, isolées", assure Catherine Terreau. Et de préciser : "C'est notre préoccupation première dans la Manche : tisser du lien social" via des moments conviviaux et de partages. Ces temps sont importants pour le Secours catholique. "C'est au travers de ces espaces que l'on peut mesurer les freins du quotidien pour remplir toutes ses démarches et pas uniquement lorsqu'on a un dossier à remplir", conclut-elle. L'association accorde également des aides d'urgences pour payer les factures, se loger, s'alimenter dans la Manche. 51% des personnes accueillies sont des adultes isolés, 21% des familles monoparentales et 15% des familles.

• A lire aussi. Secours catholique. Pauvreté en hausse : dans la Manche, des disparités entre le Cotentin et le reste du département