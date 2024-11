Manche. Des radars bâchés par la Coordination rurale pour lutter contre le traité Mercosur

Ils risquent de moins flasher les véhicules en excès de vitesse. Plusieurs radars automatiques et de chantier de la Manche ont été bâchés de nuit, depuis dimanche 10 novembre. La Coordination rurale porte cette action afin de montrer son désaccord avec la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur, le marché commun avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. L'Union européenne doit signer le texte avant la fin de l'année.

Des produits importés aux normes plus légères

"Ça met en péril l'agriculture, avec des produits importés qui ne respectent aucune norme", explique le vice-président du syndicat dans la Manche, Jean-Philippe Yon. Il continue : "La ferme en France doit rester familiale." Selon lui, ce traité va permettre l'importation d'une viande "gavée d'antibiotique et intraçable". Il ne veut pas que cette manière de produire arrive en France. "Ça, on n'a pas envie de le faire", assure-t-il.

"Là, on est très doux, mais on ne va pas être doux longtemps, ça, c'est sûr et certain", assure le syndicat dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Les agriculteurs sont appelés par les différents syndicats à reprendre les actions comme il y a un peu moins d'un an.

