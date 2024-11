Palmarès du guide Fooding. Sept PMU normands dans le top 100 "des bars qui font la France" !

Jour de marché. Le bar PMU La Causerie, situé à Courseulles-sur-Mer, bat son plein. La queue s'agrandit au bureau de presse et les tables sont presque toutes occupées du côté du café. Rien d'étonnant pour cet établissement qui figure parmi les "100 bars qui font la France", selon le guide à paraître du Fooding.

Christine Lelong gère l'établissement depuis six ans. Pour elle, figurer dans le guide n'est pas le plus important, ce qui l'anime c'est le lien avec ses clients : "Courseulles est une station assez vieillissante. J'aime bien prendre soin des papis et des mamies du coin. On a une relation d'amitié avec nos clients, c'est un peu notre famille."

Parmi les personnes attablées, la plupart profitent de la fin de matinée pour déguster un croissant chaud et un café. D'autres s'attablent pour lire le journal ou tenter leur chance aux jeux à gratter.

Attendu à partir du 14 novembre en librairie, le guide PMU, les 100 bars qui font la France, propulsé par le Fooding et PMU, recense des lieux où authenticité et convivialité animent la vie locale, et rappelle l'importance de ces repères pour de nombreux villages et quartiers.

Six autres enseignes du palmarès se trouvent en Normandie :

• Café français à Villerville (Calvados)

• Le Moderne à Honfleur (Calvados)

• Le Trot à Trévières (Calvados)

• Au petit lapin à Ponts-et-Marais (Seine-Maritime)

• Au Village à Mesnières-en-Bray (Seine-Maritime)

• Café des Sports à Rémalard (Orne)