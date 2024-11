Caen. Prix Liberté 2025 : Ouissem Belgacem est le président du jury

Chaque année, le Prix Liberté incite les jeunes de 15 à 25 ans à désigner une personne ou une organisation engagée dans un combat en faveur de la liberté. Cette année, 14 femmes et 10 hommes composent le jury, dont 15 internationaux. Pour les aider à faire leur choix, Ouissem Belgacem les accompagne.

Cet ancien footballeur professionnel est aujourd'hui écrivain, scénariste et conférencier engagé. Il combat notamment pour plus de tolérance dans le monde du sport ou du travail, et s'est hissé au rang de "figure nationale de la lutte contre toutes les formes de discrimination", indique la Région Normandie.

Le nom du vainqueur du prix sera connu le 3 juin au Zénith de Caen.