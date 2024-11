Le Havre. Prêtres escroqués : 6 ans de prison pour le principal suspect

Le principal prévenu dans une affaire d'escroquerie au préjudice d'au moins 62 prêtres de la France entière, déjà en détention pour des faits similaires, a été condamné jeudi 7 novembre à 6 ans de prison par le tribunal correctionnel du Havre.

Le ministère public avait requis une peine de dix ans de prison à l'encontre de Kevin Gosse, 35 ans, qui était jugé aux côtés de son frère jumeau et de sept autres prévenus, âgés de 29 à 56 ans, pour une escroquerie en bande organisée qui s'est déroulée entre avril 2020 et février 2024.

Son père escroquait déjà des prêtres

Kevin Gosse contactait des prêtres depuis la prison de Saint-Aubin-Routot puis de la maison d'arrêt de Val-de-Reuil. Se faisant passer pour un gendarme, un policier ou un magistrat, il évoquait des enquêtes pour escroquerie et obtenait ainsi les coordonnées bancaires des victimes. Il disait aussi parfois avoir été marié par le prêtre et être en grande difficulté financière. 62 prêtres de toute la France, âgés de 69 à 94 ans, ont été identifiés lors de l'enquête mais il est possible que d'autres victimes ne se soient pas manifestées. Au total, Kevin Gosse et ses complices ont soutiré quelque 440 000 euros aux victimes.

Le cerveau de l'opération a déjà été condamné en 2021, déjà aux côtés de son jumeau, pour avoir escroqué des prêtres âgés. Selon les enquêteurs, le Havrais n'aurait fait que reprendre une tradition familiale initiée dans les années 1990 par son père Michel Gosse, avec un mode opératoire similaire visant toujours des curés. A l'époque, le père assurait vouloir ainsi se venger d'abus sexuels commis sur lui par des prêtres.

Des condamnations pour les complices

Le frère du principal prévenu a été condamné à 36 mois de prison dont 24 avec sursis, et il pourra purger la partie ferme à domicile sous bracelet électronique. Six autres prévenus ont été reconnus complices de l'escroquerie, avec des peines comprises entre huit mois de prison avec sursis et quatre ans de prison dont trois avec sursis. Une femme a quant à elle été relaxée.

(avec AFP)