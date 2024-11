[Photos] Granville. La maison du Carnaval a déjà accueilli ses premiers occupants

Les premiers chars sont bien arrivés dans la nouvelle maison du Carnaval de Granville. Pourtant, elle ne sera pas inaugurée avant samedi 9 novembre. Les associations sont en train de s'installer, de créer chacune leur petit coin privé dans ce grand hangar, avec ici un placard, ici un établi, là un micro-onde. Le bâtiment a été pensé en fonction de la dimension des chars. Ils culminent à maximum 5,80m de haut. La porte fait donc un peu plus que cette taille et les équipes peuvent travailler à leur aise en hauteur car le toit est encore plus élevé.

Plus grand que les chars

Le hangar "accueille onze chars", explique Antonina Julienne, membre du conseil d'administration du Carnaval. Elle poursuit :"On a aussi une partie avec le bureau, une salle de réunion qui va pouvoir être utilisée par les 45 associations." Deux autres garages permettent d'avoir un atelier pour réaliser le bar de la maison du Carnaval (le barnum qui accueille notamment le bal à papa), et un espace de stockage pour tous les personnages du Comité. Un espace de stockage pour les confettis, bien à part pour éviter tout risque d'incendie, a aussi été installé.

Pour l'instant, le hangar est assez propre, même si de premiers confettis ont fait leur apparition.

Lors des portes ouvertes, le week-end avant Carnaval, ce hangar sera ouvert aux visites, tout comme celui de la Parfonterie. Cette maison du Carnaval est située entre le Buffalo Grill et la caserne des pompiers d'Yquelon.

Chaque char a son propre emplacement et on peut construire en hauteur. A l'arrière, chaque association organise son coin pour stocker ses outils.

"On a transféré le char il y a une quinzaine de jours. Là, on fignole la partie stockage qu'on fait à l'arrière du char. Ce hangar est super. On a autant voire plus d'espace qu'on avait avant. Et puis, ce qui est sympa, c'est d'être dans l'ambiance, vu qu'on ne sera pas tout seul dans le hangar", témoigne Anthony Gueydier du char Mistral Gagnant.

Chaque emplacement est bien délimité et attention à ne pas dépasser !