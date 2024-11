Insolite. De Fécamp à Québec, de Caen à Lyon, de 1994 à hier : aROCHEmoiunSOURIRE fait voyager la bonne humeur !

aROCHEmoiunSOURIRE, c'est un mouvement né au Québec en 2018 sous l'impulsion de Sophie Côté. Son idée est simple et magique : prendre des roches, les peindre avec amour, et les laisser dans la nature pour qu'elles soient découvertes par des inconnus. Sur le site, le concept est expliqué avec simplicité :

"aROCHEmoiunSOURIRE a été créé par Sophie Côté en mai 2018 à Granby au Québec. Il est né dans l'espoir de créer la joie. Si tu trouves une roche :

Tu la prends en photo et la publies sur aROCHEmoiunSOURIRE, en précisant où tu l'as trouvée.

Ensuite, tu peux soit la garder pour toi, soit l'offrir, ou la recacher.

Si tu en as envie, tu peux aussi peindre des roches avec la mention 'aROCHEmoiunSOURIRE'."

Le but ? "Semer un peu d'amour et de joie autour de nous. Si vous réussissez à arracher un sourire, vous avez gagné !"

Sophie, qui a peint elle-même des milliers de roches, voit aROCHEmoiunSOURIRE comme une révolution bienveillante, un geste gratuit qui peut égayer la journée de quelqu'un sans rien attendre en retour. Et le succès est là : les roches voyagent à travers les continents et portent avec elles ce message de gentillesse, du Québec à la France ! Pour elle : "L'essence de ce groupe, c'est de faire naître des sourires, de semer un peu de bonheur, d'émerveiller de petits yeux, de faire des connexions positives. Et je sais que même si mes roches ne sont pas publiées, l'objectif est généralement atteint. Ne rien attendre en retour. Un geste gratuit. Un geste d'altruisme."

La magie des petites pierres : de la Normandie au bout du monde

Le concept d'aROCHEmoiunSOURIRE a trouvé une place particulière en Normandie, terre des galets ! Ici, certains envoient des cailloux customisés au bout du monde, et d'autres en ramènent, formant un véritable va-et-vient de sourires entre les continents.

Prenez l'histoire de Brigitte Bisson, par exemple (en couverture) :

"En 1994, j'étais sur une plage en France. (Fécamp, en Normandie). J'ai alors rempli mes poches de galets. Aujourd'hui [29 ans plus tard], j'ai décidé d'en faire voyager une avec aROCHEmoiunSOURIRE. Cela m'a pris du temps pour avoir l'inspiration avec cette roche spéciale. "

Et que dire de cette autre petite pierre, "trouvée à Dampierre-Saint-Nicolas en Normandie le 11 Août 2024 et déposée à Pralognan-la-Vanoise, en Savoie, dans le parc national de la Vanoise en montant au lac de Vaches le 21 Août 2024 !"

Un voyage au travers du monde, via l'initiative créée par Sophie Côté. - aROCHEmoiunSOURIRE

Comment participer et devenir "aROCHEur de SOURIRE" ?

Rien de plus simple ! Que vous soyez en Normandie ou ailleurs, il suffit de trouver une roche, de la décorer et de la déposer là où elle sera découverte. Ensuite, un petit passage sur le groupe Facebook permet de partager l'endroit où elle a été trouvée, et peut-être de suivre son parcours si elle continue son chemin. Avec des mots d'ordre comme #trouvée, #cachée, ou #création, on peut suivre l'aventure des cailloux voyageurs et s'en inspirer.

A vous de jouer ! - aROCHEmoiunSOURIRE

Pas de pression, pas de conditions : juste l'envie de donner le sourire !