Ce Québécois de 12 ans devient PDG de Toys"R"Us Canada !

La chaîne de magasins de jouets Toys "R" US vient d'embaucher un jeune Québécois à titre de Président de Divertissement Général (PDG). Émile Burbidge, 12 ans, assume désormais cette fonction suite à un concours réalisé dans tout le Canada et auquel une centaine d'enfants et d'adolescents ont participé.

Ils devaient faire valoir leur candidature dans une vidéo en ligne.

Cette fonction lui permettra de faire l'essai de jeux et gadgets vendus Toys "R" US. «J'ai l'impression d'être l'enfant le plus chanceux au pays», a-t-il déclaré.

Son job est celui dont tous les enfants rêvent : s'amuser et formuler des recommandations pour d'aider ceux qui souhaitent acheter un cadeau pour un enfant.

Il sera aussi invité à divers événements, au Canada, et devra faire quelques interventions en français et en anglais dans les médias.

Les jouets lui seront livrés à son domicile et il devra en faire l'essai.

Dans un communiqué, Toy'R'US a mentionné que le jeune garçon possède plus de 10 ans d'expérience en matière de jouets.

Il succède à un autre enfant, Alex Thorne, en poste depuis août 2013 et qui «a pris sa retraite, à l'âge de 13 ans, pour se concentrer sur ses études»...