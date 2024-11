Maladie animale bovine. Zone tampon vaccinale : le préfet invite les éleveurs bovins à contacter leurs vétérinaires

L'annonce est tombée jeudi 31 octobre. Le préfet de la Manche invite les éleveurs bovins situés dans les 105 communes de la zone tampon vaccinale à se rapprocher de leurs vétérinaires "pour obtenir les doses nécessaires et débuter au plus tôt la vaccination de leurs animaux". Dans cette zone, les éleveurs bovins peuvent bénéficier de doses de vaccins mises à disposition gratuitement par l'État. Cela représente 2 millions de doses commandées par l'État pour un montant de neuf millions d'euros permettant de vacciner un million de bovins. "L'objectif pour l'État étant que 80% du cheptel bovin de la zone concernée soit vacciné dans les plus brefs délais", assure la préfecture manchoise.

Une stratégie vaccinale établie

Au vu de l'évolution de la maladie hémorragique épizootique (MHE) sur le territoire national qui s'étend progressivement vers le nord et l'est depuis plusieurs semaines depuis le Sud-Ouest, "une stratégie vaccinale a été établie en concertation avec les filières d'élevage bovin". Elle vise à "limiter la progression de la maladie, et stabiliser ainsi la zone indemne, par la mise en place d'une zone tampon vaccinale, d'une largeur de 50km, allant de la Manche jusqu'à la Méditerranée, en passant par le massif central", assure la préfecture de la Manche.

2 306 foyers de maladie hémorragique épizootique (MHE) recensés en France

La maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale, non transmissible aux humains. Elle touche les ruminants domestiques tels que les bovins et les ovins ou les animaux sauvages comme les cervidés et est transmise par des moucherons piqueurs appelés culicoïdes.

Depuis le 1er juin 2024, 2 306 foyers de maladie hémorragique épizootique (MHE) ont été recensés en France à la faveur de la reprise de l'activité des moucherons piqueurs qui la véhiculent. Dans l'Ouest, la maladie est particulièrement présente en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Des premiers foyers ayant été détectés également dans la Sarthe et en Vendée.

L'évolution de la situation sanitaire nationale est actualisée régulièrement par le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.