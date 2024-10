Calvados. Trouville-sur-Mer accueille trois parades d'ici la fin de l'année

La commune de la Côte fleurie met le paquet en cette fin d'année. Trois parades sont organisées dans les rues de Trouville-sur-Mer, et la première a lieu le jeudi 31 octobre. Epouvantails, danseurs et musiciens mariachis des Compagnie Turbul et JB Production se retrouvent à 15h sur le parking de la mairie. Tous sont invités à les suivre, affublés de déguisements. A 16h30, un lâcher de bonbons se produit sur le terrain de pétanque près de la Promenade Savignac. Le 30 novembre, à l'occasion du lancement des illuminations de Noël, une nouvelle parade a lieu, avec un oiseau majestueux accompagné de créatures aux ailes fantastiques. Enfin, un ballet de méduses mettra de la magie dans les rues de la station balnéaire le 30 décembre.