Astronomie. Levez les yeux vers les étoiles au Paléospace de Villers-sur-Mer !

Le Paléospace de Villers-sur-Mer organise des veillées d'astronomie durant les vacances de la Toussaint. C'est le moment idéal pour en apprendre plus sur l'espace, et les astres qui s'y trouvent. S'il fait beau, le public aura la chance d'observer les étoiles en direct avec un médiateur. De puissants télescopes seront mis à disposition pour mieux apercevoir des planètes, étoiles et nébuleuses. A défaut, un film à 360 degrés sera projeté, de quoi vous mettre des étoiles plein les yeux malgré le mauvais temps. Cette semaine, deux séances sont proposées : dimanche 27 et mardi 29 au soir, de 18h à 20h30. N'oubliez pas de réserver !

En cette nouvelle semaine de vacances, c'est aussi l'occasion de découvrir les autres animations proposées par le Paléospace. Séjour au planétarium, visite au travers des fossiles de la Normandie Jurassique, balade sur la Falaise des Vaches Noires : il y aura de quoi mettre d'accord petits et grands !

Infos : paleospace-villers.fr 5 avenue Jean Moulin