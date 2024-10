FC Rocquancourt. L'ennui, thème du nouveau maillot du "club le plus stylé de France"

Ce club de football évolue en départementale 4, au sud de Caen, mais se laisse le droit de rêver, tel un club professionnel. Il y a quelques jours, le FC Rocquancourt a dévoilé un nouveau maillot dans une vidéo pour le moins insolite. Les modèles "s'ennuient" et c'est le thème même de ce maillot noir aux liserés rouge et or. Le club explique : "Maintenant qu'on a mis Rocquancourt sur la carte et que tu as appris à nous connaître un peu mieux, il est temps de te parler de ce qui se passe dans notre ville. Tu vas être surpris car, comme 99% des communes en agglomération de villes moyennes, il ne s'y passe rien."

L'originalité du maillot et surtout de son histoire, fait donc une nouvelle fois parler du club "le plus stylé" de France. Cette petite nouveauté est d'ailleurs disponible sur la boutique du club.

• A lire aussi. Football. FC Rocquancourt : qui se cache derrière le club le plus stylé de France ?