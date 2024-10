Consommation. Trop d'œufs consommés, pas assez de poules : les chiffres qui inquiètent en Normandie

Les Normands, comme les Français en général, sont de grands consommateurs d'œufs. Avec une consommation annuelle de 220 œufs par habitant en 2022, la Normandie n'échappe pas à la tendance nationale. Plus de 96% des ménages achètent des œufs régulièrement, et cette tendance se confirme en 2024 avec une augmentation de 5,2% du nombre d'œufs achetés par rapport à l'année précédente (soit plus de 230 œufs consommés par personne). L'œuf est prisé pour son faible coût, sa polyvalence en cuisine, et son apport en protéines. C'est d'ailleurs la protéine animale la moins chère disponible sur le marché.

Cependant, cette hausse de la consommation pose problème. Face à une demande croissante, les producteurs de la région se heurtent à des difficultés pour y répondre. Il manquerait environ 1 million de poules pondeuses pour satisfaire pleinement le marché, notamment en raison des effets de la grippe aviaire qui a frappé les élevages. Les professionnels de la filière œufs estiment qu'il faudrait construire 300 nouveaux poulaillers pour garantir l'autosuffisance du pays.

L'avenir de la production normande

Avec plus de 659 millions d'œufs produits en 2022, la Normandie se classe 7e des régions françaises en termes de production. Mais la filière avicole normande, déjà affaiblie par la grippe aviaire et le renouvellement des générations d'éleveurs, risque de voir sa production stagner, voire diminuer, si des investissements massifs ne sont pas réalisés.