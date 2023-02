Manche. Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène confirmé

L'épizootie de grippe aviaire continue de faire rage dans la Manche. Vendredi 17 février, un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé par des analyses à Saint-Laurent-de-Terregatte.

Les volailles de cet élevage non professionnel avaient été abattues en prévention la veille. Pour éviter tout risque de propagation, des zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS) ont été mises en place dans un rayon de 3 et 10 km autour de l'établissement contaminé.

Pour rappel, la consommation de produits issus de volailles ne présente aucun risque pour l'Homme. "Pour tous les acteurs de la filière, il s'agit de rester vigilants et de veiller à l'application la plus stricte des mesures de biosécurité pour empêcher le virus d'entrer dans les élevages via la faune sauvage et les activités humaines et éviter sa diffusion entre élevages. Les mêmes recommandations s'adressent aux particuliers détenteurs d'oiseaux de basse-cour et d'ornement", précise la Direction départementale de la protection des populations.