Jeu. Gagnez vos places pour le spectacle "THE DIRE STRAITS EXPERIENCE" le 5 Novembre 2024

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE offre aux fans du légendaire groupe de rock une expérience unique en revisitant les plus grands hits de Dire Straits. Mené par Chris White, ancien membre du groupe, et six musiciens de renommée internationale, ce projet ne se contente pas d'être un simple hommage. Plus de vingt ans après la dissolution de Dire Straits, des classiques comme Sultans of Swing, Money for Nothing et Private Investigations continuent de résonner sur scène. Après le succès de leurs tournées en 2018, 2019, et 2022, le groupe annonce son retour en France à l’automne 2024 pour de nouveaux concerts.

Date : Mardi 5 Novembre 2024 à 20h

Lieu : Zénith de Caen

Tendance Ouest vous propose de gagner 2 places dès maintenant. Pour jouer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu vendredi 31 octobre. Cinq gagnants seront tirés au sort, alors tentez votre chance...