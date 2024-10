Près de Rouen. Ce centre unique en France prend soin des Porsche les plus anciennes

C'est unique en France et il y en a seulement quatre au monde. Saint-Jean-du-Cardonnay, près de Rouen, accueille le seul centre Porsche Classic du pays. "La particularité, c'est d'avoir des techniciens qui sont certifiés par l'usine Porsche Classic avec une formation dans les ateliers liés au musée en Allemagne", précise Nicolas Weber, le directeur du centre. Il regroupe toutes les compétences nécessaires pour restaurer ou préparer les véhicules les plus anciens de la marque, de 1948 jusqu'à 1998. Il s'agit des modèles à refroidissement à air, "en restant dans l'origine au niveau des pièces ou des process".

Une équipe de passionnés

"Ici, les équipes ont le blason tatoué sur la poitrine", promet le directeur en parlant des passionnés que sont les mécaniciens ou carrossiers. Les salariés travaillent ici sur des modèles d'exception qui les font rêver. "Pour moi, c'est la 964 pour sa facilité de conduite, on prend du plaisir quand on va en essai valider les travaux qu'on a faits dessus", indique Christopher Girot, technicien. "Faire partie de cette équipe, c'est vraiment une chance", indique de son côté Mickaël Dressel, en nettoyant un moteur 2,7L de la marque allemande de 50 ans. En plus de l'entretien ou des travaux, le centre propose l'expertise des véhicules, l'achat et la vente et une série de produits dérivés de Porsche Classic.

Un challenge de restauration

Pour prouver son excellence, l'équipe s'attelle en ce moment à un challenge organisé chaque année par la marque et qu'il a déjà gagné à plusieurs reprises. "C'est un concours de restauration. On va démonter entièrement la voiture, la caisse va partir en bain de décapage, la partie carrosserie va être traitée ici puis avoir une finition complète. Le moteur est ouvert et entièrement refait aussi. La voiture sera emmenée en Allemagne et jugée par les professionnels du musée", indique Nicolas Weber. Des mois de travail sont nécessaires sur ce véhicule : une 911 Carrera 2,7L Targa Jubilé de 1974, produite à l'époque à seulement 16 exemplaires pour l'Europe.

Une écurie pour la course automobile

Le centre Porsche de Rouen accueille aussi l'écurie IMSA performance, créée en 2001. Elle prépare pour le circuit et la course des voitures pour notamment des compétitions d'endurance en catégorie GT. Porsche modernes ou classiques sont concernées dans cette écurie où s'exprime sans limite le caractère sportif de la marque.