La semaine de la petite enfance s'achève à Lisieux

Jusqu'à vendredi soir, des ateliers pratiques et concrets seront proposés aux futurs et jeunes parents. Ces derniers pourront obtenir de précieux conseils et des informations sur des thèmes comme la nutrition, l’allaitement, la santé, l’éveil, des premiers mois de grossesse aux premiers pas de leurs bouts de choux.

Pour les tout-petits, des animations seront également organisées tout au long de cette semaine : Pirouette, Bouge tes baskets, Contes et comptines….et un spectacle gratuit pour les 1-4 ans : En ColimaSon de la Compagnie Murmure du Son.

Ecoutez Jérôme Leneveu nous présenter cette semaine spéciale: