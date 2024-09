Normandie. Canicross, cani-vtt, cani-trott, cani-quoi ? Initiez-vous au sport canin pendant la semaine du chien

Organisée par la Centrale canine, la Semaine nationale du chien est un événement qui vise à rassembler les amoureux des chiens autour de multiples activités sportives et ludiques. Cette année, l'accent est mis sur les bienfaits de la pratique sportive avec son chien.

Pour cette 2e édition, ce sont plus de 200 événements qui sont prévus à travers tout le pays, et la Normandie ne fait pas exception. Des clubs canins, des associations locales, des villes et collectivités se sont mobilisés pour offrir un programme riche en animations.

Le sport avec son chien : des bienfaits pour tous

Faire du sport avec son chien, c'est bien plus que simplement courir ensemble. Les bienfaits sont multiples, aussi bien pour l'animal que pour son maître. Selon une étude réalisée par la Centrale canine, 82% des Français affirment que leur chien est une source de motivation pour pratiquer une activité physique. Votre compagnon est en fait un véritable coach personnel !

Les sports canins, comme le canicross, la cani-rando ou encore l'agility, permettent de renforcer le lien maître-chien tout en stimulant l'animal physiquement et mentalement (et vous aussi !). Le sport aide également à socialiser le chien et à canaliser son énergie. Pas besoin d'être un athlète pour se lancer, il existe des activités adaptées à tous les niveaux et à tous les chiens, quels que soient leur âge ou leur taille, mais aussi adaptées à tous les sportifs… Ou moins sportifs !

Les événements en Normandie

Cette année encore, la Normandie sera au cœur de la Semaine nationale du chien avec de nombreux événements ouverts au public. Voici une sélection des activités à ne pas manquer :

Rouen (Seine-Maritime) : Journée mondiale des animaux

Les mercredi 2 et samedi 5 octobre, participez à des ateliers d'éducation canine et à un atelier "Lire avec son chien" pour les plus jeunes.

Formigny-la-Bataille (Calvados) : Journée santé et bien-être animal

Un week-end dédié à la sensibilisation à la cause animale avec démonstrations d'activités sportives comme le dog dancing (danser avec son chien) et l'agility.

Beaumont-le-Roger (Eure) : Une journée de Woof

Le samedi 5 octobre, le club canin Beaumontais vous invite à découvrir le sport canin à travers des initiations à l'agility et des démonstrations.

Urville-Nacqueville (Manche) : Finale de championnat de France de travail à l'eau

Le dimanche 29 septembre, venez admirer les capacités exceptionnelles des chiens lors de la finale du championnat de travail à l'eau.

Pour plus d'informations et pour consulter l'ensemble des événements en Normandie, rendez-vous sur semaineduchien.fr

Alors à vos laisses, prêts, partez !