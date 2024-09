Série. Monster, la nouvelle série glaçante de Netflix entre dans le Top 10 des programmes les plus regardés sur la plateforme

Dans cette nouvelle série qui entre en une semaine dans le Top 10 des programmes les plus vus, Netflix offre une plongée glaçante dans une affaire criminelle qui a marqué l'Amérique des années quatre-vingt-dix. Comme pour Monster : The Jeffrey Dahmer Story, cette nouvelle version aborde des thèmes troublants tels que la violence familiale, les abus psychologiques et la fascination du public pour les procès criminels spectaculaires.

L'affaire des frères Menendez a fait la une des journaux après l'assassinat brutal de leurs parents, José et Kitty Menendez, en août 1989 à Beverly Hills. Erik et Lyle, rapidement identifiés comme les coupables, ont plaidé la légitime défense, affirmant avoir agi pour échapper à des années d'abus sexuels et émotionnels infligés par leur père. Ce procès a révélé au grand jour les dysfonctionnements au sein de leur famille et soulevé des questions sur le rôle des parents dans cette tragédie.

Netflix adopte une approche nuancée, s'intéressant autant aux crimes qu'aux dynamiques toxiques qui ont mené à ce drame. José Menendez, un homme puissant et intimidant, est dépeint comme un père autoritaire, tandis que Kitty apparaît comme une mère passive, luttant contre la dépression. Les deux frères sont montrés à la fois comme des victimes d'abus et des auteurs de crimes, et la série interroge la véracité de leurs allégations tout en laissant planer le doute sur leurs réelles motivations.

L'un des points forts de Monster est sa capacité à recréer l'atmosphère médiatique des années quatre-vingt-dix. Le procès des frères Menendez a été l'un des premiers à être largement diffusé à la télévision, transformant une tragédie familiale en un véritable spectacle judiciaire. La série montre comment la médiatisation a déformé la recherche de la vérité, influençant à la fois le procès et l'opinion publique.

La série se penche également sur les failles du système judiciaire, où l'opinion publique et les stratégies des avocats ont joué un rôle clé dans l'issue du procès. Les témoignages poignants des frères sur les abus subis ont divisé les jurés et le public, soulevant la question des motifs réels derrière leurs actes : l'avidité ou la peur pour leur survie.

Visuellement sombre et pesante, Monster accentue l'ambiance étouffante de la maison familiale, théâtre des abus et du drame. Les flash-back entre la vie des frères avant et après le meurtre créent une tension palpable et renforcent l'idée que cette tragédie est le fruit d'années de douleur et de secrets enfouis.

Monster : L'Histoire des Frères Menendez n'est pas seulement une série sur un crime. C'est une réflexion poignante sur les traumatismes familiaux, l'impact des médias et les complexités du système judiciaire. Les frères Menendez, longtemps considérés comme des monstres, sont ici humanisés sans pour autant justifier leurs actes.