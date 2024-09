Près de Cabourg. Deux blessées graves dont une enfant de deux ans dans un choc entre un véhicule de tourisme et un utilitaire

Lundi 23 septembre, aux alentours de 13h, 4 personnes ont été blessées à Grangues, près de Cabourg dans le Calvados, dans un accident impliquant un véhicule de tourisme et un utilitaire. Une enfant de 2 ans et une femme de 37 ans ont été transportées en urgence absolue au CHU de Caen. Deux hommes de 31 et 33 ans, ont été transportés en urgence relative vers la clinique Saint-Martin, à Caen également.

La circulation sur la RD27 a été fermée dans les deux sens. Son rétablissement a été confié à la gendarmerie nationale.