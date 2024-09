Musique. Ca y est : on connaît le mystérieux artiste avec qui Pierre Garnier va sortir un morceau !

Pierre Garnier avait annoncé il y a quelques jours travailler à une collaboration musicale avec un mystérieux artiste… Qui n'est autre que, vous l'avez deviné : la star Matt Pokora. Ce featuring, attendu avec impatience, marque une première collaboration entre les deux artistes. Le morceau sera disponible sur toutes les plateformes de streaming dès vendredi 20 septembre.

Une fusion de styles

Les deux chanteurs, connus pour leurs univers musicaux différents, ont uni leurs talents pour offrir un titre unique. Pierre Garnier, avec sa voix mélodique et ses textes sensibles, vient compléter l'énergie pop et les rythmes entraînants de Matt Pokora. Cette fusion promet une chanson à la fois émotive et dynamique.

Un avant-goût de l'album ?

Ce featuring pourrait bien être un avant-goût du nouvel album de Pierre Garnier, attendu pour la fin de l'année. En attendant, les fans n'ont plus qu'à patienter quelques heures avant de découvrir ce duo !