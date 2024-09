Cotentin. Les bouchées cherbourgeoises mettent la gastronomie normande à l'honneur

Les bouchées Cherbourgeoises animeront pour la neuvième fois les rues de Cherbourg les 20, 21 et 22 septembre. L'événement qui met en valeur la gastronomie et le savoir-faire des restaurateurs a un principe très simple : 57 commerçants de la ville proposent des petites préparations de leur spécialité, les fameuses bouchées. Elles sont vendues au prix de 2€ l'unité aux visiteurs qui passent de restaurant en restaurant à la découverte de nouvelles saveurs. Bouchées sucrées, salées, boissons, "c'est presque un jeu pour les promeneurs et ça permet de découvrir des restaurants dans lesquels on ne serait pas venu en temps normal", confie Mathilde Mochon qui est à l'origine de ce projet. Les visiteurs pourront se procurer un passeport de mangeur de bouchées où ils trouveront les détails des commerçants et de leurs spécialités.

De la gastronomie… en musique

Comme chaque année depuis 5 ans, l'événement sera accompagné d'un village gourmand. Il aura lieu le dimanche 22 septembre sur la plage verte où 33 commerçants proposeront leurs bouchées. Là, un programme festif est prévu pour l'après-midi avec des animations et deux concerts : à 12h, le groupe Roots Rocking'54, et à 14h, Mary & The Bugs. Rock, Soul, Blues, il y en aura pour tous les goûts.

Pratique. L'événement aura lieu de 15h30 à 22h le vendredi, de 12h à 22h le samedi et de 11h30 à 18h le dimanche. Tarif : 2€ par bouchée.