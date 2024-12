Caen la Mer. Quelques idées de sorties pour les Journées européennes du patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine tombent ce week-end, du vendredi 20 au dimanche 22 septembre. Les secrets historiques et architecturaux de l'agglomération de Caen la Mer se dévoilent au public.

Le public pourra visiter des lieux inédits, d'habitude fermés : les alentours de Saint-Etienne-le-Vieux, le grand orgue de l'église Saint-Julien, les réserves de la bibliothèque Alexis de Tocqueville et ses documents précieux ou encore les coulisses du Big Band Café… Parmi ces lieux, on peut noter la glacière souterraine, à l'angle des rues d'Authie et de Jersey, d'abord construite pour conserver les aliments, puis utilisée comme abri pendant les bombardements de 1944. Des visites libres sont prévues vendredi soir et samedi en journée. Plus original encore, des visites surprises sont organisées par la Ville, samedi et dimanche ! Les Journées européennes du patrimoine sont aussi… des nuits. Le samedi soir, de 18h à minuit, quatre DJs productrice locales se regrouperont au Musée des Beaux-Arts pour mêler arts visuels et sonores.