JS Cherbourg. Cap sur l'élite du handball

La saison de la JS Cherbourg en Proligue de handball ne va pas tarder à démarrer. Le premier match a lieu vendredi 6 septembre au soir, avec un déplacement à Pontault-Combault. Après une belle saison l'an passé, le club est arrivé cinquième, la JS Cherbourg a donc des ambitions. "On voudrait être dans le top 5 d'abord et l'objectif c'est de jouer les play-offs. Qu'on arrive à jouer au moins les demi-finales de ce championnat", fixe le président du club, Vincent Ferey. En dehors du côté sportif, "ça va être une saison charnière" pour le dirigeant. Le but est de poser les premiers jalons pour ensuite monter en Starligue à moyen terme.

Une saison plus longue La saison 2024-2025 sera plus longue. Des play-offs ont été institués entre le deuxième et le neuvième classement, le premier étant qualifié d'office en Starligue. Le vainqueur de cette phase finale montera aussi. "Si on se qualifie pour ces fameux play-offs, on va jouer des matchs en plus, donc on aura l'occasion de faire la fête avec notre public, pour le plaisir de tout le monde", se réjouit le président du club, Vincent Ferey.

Préparer une montée dans l'élite d'ici quelques années, cela se prépare dès maintenant. Le club a embauché Gaétan Marteil, un nouveau directeur général, notamment pour cette mission. Il va y avoir une professionnalisation du club à tous les échelons, une recherche de nouveaux partenaires économiques. Sans oublier les supporters. "La base, c'est créer de l'engouement autour du club", assure le directeur général. Il souhaite continuer les belles affluences à Jean Jaurès et ensuite au Complexe Chantereyne. "Le Cherbourgeois suit beaucoup la JS. Maintenant, il faut que ça se traduise sur le Cotentin et puis sur la Manche et qu'il y ait un réel engouement territorial. C'est long à mettre en place, mais on va y arriver", conclut Gaétan Marteil.