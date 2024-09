People. Michel Drucker fête ses 82 ans : retour sur les souvenirs normands d'un enfant de Vire

Né à Vire le 12 septembre 1942, Michel Drucker a passé les premières années de sa vie dans cette ville du Calvados, en plein cœur du bocage normand. En particulier le quartier de la gare, où il a grandi : "C'est mon enfance et les amis que j'ai gardés sont encore là", confie-t-il dans un entretien avec l'office du tourisme de Vire. Il a aussi conservé un souvenir très personnel de son père : "La plaque du Docteur Drucker, Pneumologue, Accouchement, avec les horaires du cabinet… je l'ai dans mon bureau à Paris."

L'andouille de Vire, un emblème culinaire

Parmi ses souvenirs normands, l'andouille de Vire tient une place à part. "Les gens n'imaginent pas à quel point cette andouille est connue. Dès que je dis que je suis originaire de Vire, les gastronomes me parlent de l'andouille", confie-t-il avec humour.

La gastronomie normande évoque aussi des souvenirs plus personnels, comme ceux des repas à la cantine de l'école de Neuville, où le boudin noir accompagné de purée était sa "hantise" d'enfant. Et si l'andouille de Vire est sacrée pour lui, sa femme, Dany Saval, partage aussi cet amour pour les produits du terroir : "Elle adore le cidre, et je reçois régulièrement du cidre bouché de la région."

Souvenirs de fête foraine et "conneries" de jeunesse

En plus des souvenirs culinaires, Michel Drucker garde un attachement particulier pour les fêtes foraines de Vire, et notamment les Rogations, grande fête qui animait autrefois la place du Château. En tant que médecin des forains, son père recevait régulièrement des tickets. "Si j'avais bien travaillé, j'avais droit aux tickets gratuits pour aller faire l'imbécile sur les autos tamponneuses", racontait-il dans l'émission Samedi en France.

Les "conneries" de jeunesse ne manquaient pas non plus. Avec ses amis, il aimait jouer des tours aux habitants de Vire : "On avançait ou retardait l'horloge en pleine nuit, juste pour voir la tête des bourgeois le matin. Un jour, ça s'est terminé au commissariat !"

Quelques dates clés de la carrière de Michel Drucker

• 1964 : Débuts à l'ORTF comme commentateur sportif.

• 1975 : Lancement de l'émission Les Rendez-vous du Dimanche sur TF1.

• 1982 : Début de Champs-Elysées sur Antenne 2, une émission culte qui marquera les années quatre-vingt.

• 1998 : Lancement de l'émission Vivement Dimanche sur France 2, diffusée sans interruption pendant 24 ans.

• 2022 : Vivement Dimanche passe sur France 3 après son long succès sur France 2.

Un retour ponctuel à Vire

Bien qu'il ne revienne pas souvent à Vire, Michel Drucker reste profondément touché par les initiatives de sa ville natale. En 2019, une salle de spectacle à son nom a été inaugurée, un hommage qui l'a particulièrement ému : "C'est une belle idée qui m'a beaucoup touché. Chaque fois que je reviens, c'est un moment important pour moi", confie-t-il toujours à l'office de tourisme.

A chaque retour en Normandie, il prend le temps de se promener dans les rues de Vire et de redécouvrir les lieux marquants de son enfance : la rue du Calvados, l'hôtel du Cheval Blanc, ou encore la Porte-Horloge. "J'aime bien revenir la veille, dormir à l'hôtel à Vire et retrouver les traces de mon père." Malgré une carrière bien remplie qui l'a mené aux quatre coins du monde, il a toujours gardé un lien fort avec la ville. "Dès que j'ai l'occasion de rencontrer des gens du coin, ça me fait toujours plaisir."

Pour conclure, nous souhaitons à ce Normand de cœur un très joyeux anniversaire !