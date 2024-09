Accident. Une partie de l'A84 fermée sur l'axe Caen-Rennes

Un poids lourd et un véhicule sont impliqués dans un accident sur l'autoroute A84, à hauteur de Maisoncelles-Pelvey, dans le sens Caen-Rennes. L'autoroute est temporairement fermée sur le tronçon situé entre l'échangeur n° 43 "Villers-Bocage" et l'échangeur n° 42 "Coulvain". Selon la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO), la durée de coupure est "estimée à environ 4 heures" le temps pour les services de secours et les autorités compétentes de dégager la zone et de rétablir la circulation en toute sécurité.

En attendant, une déviation est donc mise en place via la RD6 en direction de Bayeux, puis la RD675 vers Cahagnes, permettant ainsi de rejoindre l'A84 en direction de Rennes.

Le bilan de cet accident fait état de trois blessés légers et de deux personnes indemnes.