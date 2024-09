Sécurité routière. Les Normandes conduisent trois fois mieux que leurs homologues masculins

Les chiffres ne mentent pas : les Normandes au volant se montrent bien plus respectueuses des règles que les hommes. Les statistiques récentes de la sécurité routière sur la région Normandie pour 2023 dévoilent une tendance marquée. Prenons le cas des retraits de permis : 89% des conducteurs concernés sont des hommes. Autre indice révélateur, les stages de récupération de points. Eh bien, pas moins de 80% des participants sont… encore des hommes.

Pourquoi une telle différence ?

L'étude IPSOS réalisée pour Vinci Autoroutes apporte des éléments de réponse. Selon cette enquête, les femmes adoptent une conduite plus prudente, particulièrement la nuit ou dans des zones dangereuses. Elles semblent plus conscientes des risques, ce qui se traduit par une responsabilité moindre dans les accidents non mortels. En Normandie, seulement 28% des accidents sont causés par des femmes, contre 70% pour les hommes, alors que les deux genres conduisent à parts quasi égales. La tendance est encore plus marquée chez les jeunes : 88% des accidents impliquant des conducteurs de 14 à 17 ans sont provoqués par des garçons.

Mais qu'en est-il de la mortalité ?

Là encore, la tendance se confirme : en Normandie, 84% des auteurs présumés d'accidents mortels sont des hommes. En 2023, le nombre de tués sur les routes a baissé tant pour les hommes que pour les femmes, mais les hommes restent largement majoritaires parmi les victimes : 77,6% des décès routiers concernent des hommes.

Voici le taux d'accident mortel chez les femmes et chez les hommes en Normandie en 2024. - INSEE