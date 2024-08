Seine-Maritime. Casting pour "Meurtres à Honfleur" : rejoignez le tournage

Le téléfilm Meurtres à Honfleur, qui sera tourné prochainement, cherche à compléter son équipe de figurants pour plusieurs scènes entre le 18 septembre et le 15 octobre 2024. Les candidats doivent résider à moins de 30km de Honfleur, être disponibles en semaine, et pouvoir se déplacer de manière autonome, car aucun défraiement ou logement ne sont prévus.

Le synopsis : "Quand on retrouve le député Villers mort, pris dans les mailles d'un filet de pêche, et recouvert de sel, l'enquête est confiée à la capitaine Justine Duroy mais aussi à Paul, propriétaire d'un restaurant gastronomique à Honfleur et surtout anciennement du métier. Les deux comparses vont devoir s'apprivoiser pour faire équipe et découvrir ce qui se cache derrière la piste de la légende d'Arlequin."

Des profils variés

L'équipe recherche divers profils : des bikers au style Harley Davidson, des musiciens rock (un bassiste et un batteur), des policiers et experts techniques, des clients de bar pour des scènes se déroulant au XVIIe siècle et à notre époque, ainsi que des joggeurs, badauds, visiteurs de musée, et invités chics pour un cocktail. Ils sont également à la recherche de serveurs expérimentés et d'une infirmière professionnelle.

La participation est indemnisée à hauteur de 94,94 euros bruts par jour, et aucune expérience préalable n'est requise, sauf mention contraire.

Le casting est ouvert à toutes les personnes intéressées, âgées de 16 à 80 ans. Pour postuler, il suffit de remplir un formulaire en ligne et d'envoyer des photos récentes de vous (face, profil, en entier, et un selfie du jour). Seuls les candidats présélectionnés recevront une réponse.

• Remplir le formulaire.